Вашингтон, 9 января, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин указом о рождественском перемирии показал миру, кем является Владимир Зеленский. При этом и ранее уже многие на Западе поняли, кто руководит на самом деле Украиной. Такое мнение высказал афроамериканский правозащитник, кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака, комментируя указ Путина о перемирии на Рождество, который проигнорировали в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, специальный Институт изучения войны, который принадлежит Демократической партии, заявил, что репутация в мире киевского режима подмочена уже давно, задолго до путинского указа о перемирии.

«Призыв Российской Федерации к рождественскому перемирию был направлен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть», — написал Аджаму Барака в Twitter.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обратился с предложением о рождественском перемирии, назначив начало его действия на 12:00 (мск) 6 января, а окончание — на 24:00 (мск) 7 января.

Российский президент призвал Киев принять аналогичное решение, чтобы «дать возможность гражданам посетить рождественские службы».