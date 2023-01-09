Анталья, Турция, 9 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Приложить все усилия для предотвращения ядерной катастрофы, которая может произойти из-за обстрелов украинскими боевиками инфраструктуры атомных электростанций призвал членов Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Duma.gov.ru Сергей Неверов

«Сегодня киевский нацистский режим совершает теракты против мирных граждан, обстреливает критическую инфраструктуру атомных электростанций. Это грозит трагедией, ядерной катастрофой. Нам важно сделать всё, чтобы предотвратить подобные ситуации», — сказал Неверов.

Вашингтон заблокировал принятие Совбезом ООН резолюции о комиссии для расследования военно-биологической деятельности США на территории Украины, которая несет угрозу для всего человечества, напомнил парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что российские специалисты выявили факты военно-биологической деятельности США на территории Украины. Также подтверждено нарушение США Конвенции о запрещении разработки и накопления химического оружия.

«Вашингтон и его сателлиты ожидаемо заблокировали принятие Совбезом ООН разработанной нашей страной резолюции о создании комиссии для расследования этих преступлений. Очевидно, им есть что скрывать. Российский парламент обратился к зарубежным коллегам с заявлением о недопустимости разработки биологического и токсинного оружия», — заявил Неверов.

Глава российской делегации подчеркнул, что у всех участников есть понимание о том, что «западный» мир использует двойные стандарты.

«Об этом прямо сказал в своем выступлении и председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, который абсолютно прав в том, что мы должны сделать формат взаимодействия более эффективным: инициативы по решению проблем страны Азии должны, прежде всего, исходить от стран региона, с учетом социокультурных особенностей», — отметил Неверов по итогам встреч с представителями парламентов стран-участников АПА.

Парламентарий также считает, что использование санкций и препятствий для полноценного участия депутатских делегаций в работе международных объединений недопустимо.

XIII пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи под председательством спикера парламента Турции Мустафы Шентопа стартовала 8 января в Анталье. В мероприятии принимают участие парламентские делегации 27 стран мира, в том числе Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Азербайджана, Туркменистана, Йемена, Восточного Тимора, Ирака, Палестины, Иордании и Омана.

Вместе с тем вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают город Энергодар Запорожской республики.

Запорожская АЭС находится под защитой Вооруженных сил РФ, присутствие на объекте миротворцев ООН бессмысленно, заявил 5 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.