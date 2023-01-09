Нарьян-Мар, 9 января, 2023, 16:26 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе организованы работы по спасению людей, находившихся в упавшем самолете АН-2. К месту крушения направлены два вертолета с медиками и спасателями на борту. Об этом сообщили 9 января в органах власти.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолёт

Известно, что примерным местом жесткой посадки стала территория вблизи поселка Катарайка в Заполярном районе НАО.

Ранее сообщалось, что при падении легкомоторного самолета в Ненецком автономном округе погибли два человека. Всего, по предварительным данным, на борту находились десять пассажиров и два члена экипажа. Причиной падения самолета называлось обледенение. Точное число пострадавших в настоящее время уточняется.