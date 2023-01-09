Новая Каховка, Херсонская область, 9 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в понедельник, 9 января, обстреляли Корсунку Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Укронацисты обстреливают село Корсунку Новокаховского городского округа. В данный момент идет обстрел Корсунки со стороны правого берега Днепра, сообщают местные жители», — говорится в распространенном сообщении.

На данный момент не сообщается о характере обстрела, а также о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела села Корсунка со стороны Вооруженных сил Украины многие жилые районы населенного пункта остались без электричества.