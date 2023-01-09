Токио, 9 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Глава режима Киева Владимир Зеленский начал терять свою политическую власть, его отношения с украинскими боевиками ухудшаются. Об этом 9 января говорится в статье политолога Акихиро Матобы на портале Yahoo News Japan.

Цитата из к/ф: «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия. Украина Зеленский в роли Наполеона

По мнению эксперта, примером этого является недавняя поездка главы киевского режима в Вашингтон, по итогам которой украинская сторона получила новый пакет американской военной помощи.

Также Матоба указал, что попытки Киева получить большее количество оружия в этом случае являются бесполезными, так как у киевского режима снижает количество боевиков для его использования.

«Войны не выигрывают оружием. Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать», — отмечается в публикации.

При этом политолог уточнил, что, как он считает, европейские страны, в отличие от Зеленского, не желают того, чтобы конфликт на Украине вылился в конфликт России с НАТО, так как в этом случае восточная часть Европы окажется в зоне боевых действий.

Кроме того, Матоба усомнился, что Киев сумеет снова захватить освобождённые российскими военными территории Украины, а в случае продолжения конфликта он может быть уничтожен.

«Сейчас самое первостепенное в украинском конфликте — достижение соглашения о прекращении огня», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тему происходящего на Украине решил обсудить с правительством Польши польский президент Анджей Дуда.