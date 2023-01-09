Тверь, 9 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Рост турпотока зафиксировали в период новогодних каникул 2023 года в Тверской области. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, за длинные выходные регион посетили 700 тысяч туристов — это на 21% больше, чем в новогодние праздники 2022 года.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверь

«Отрасль туризма имеет ключевое значение для комплексного развития области, — считает губернатор региона Игорь Руденя. — Это создание рабочих мест, увеличение доходной части областного бюджета, развитие инфраструктуры для отдыха жителей и гостей Верхневолжья».

Регион как территория отдыха привлекает туристов круглый год, в том числе в зимний период. министерство туризма Тверской области совместно с представителями туристической отрасли и на основании данных операторов сотовой связи подвело итоги сезона новогодних праздников в регионе. В основном Тверская область принимала в этот период гостей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и соседних областей.

Выросла заполняемость загородных отелей Верхневолжья, она составляла в среднем 89% в период рождественских каникул, и доходила до 100% в Новый год. По данным сотовых операторов, основная часть гостей встретила в Тверской области Новый год и Рождество — всплеск активности пришелся на период с 30 декабря по 2 января и с 6 по 8 января.

Пресс-служба правительства Тверской области Торжок

Большой популярностью пользовались музеи Верхневолжья. Тверской государственный объединенный музей, в состав которого входит 31 филиал в 19 районах и округах области, посетили 14 628 человек — это на 38% больше, чем в прошлом году. Самыми посещаемыми туристическими объектами стали Императорский дворец в Твери, где побывало около 10 тысяч человек, и музейные площадки города Торжка.

Востребованным у туристов стал загородный отдых в Конаковском районе. Пользовались спросом туристические объекты Осташковского округа и зимний отдых на озере Селигер, семейные и детские программы в Лихославльском округе, а также экспозиции в музеях Вышнего Волочка.

Напомним, по итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 миллиона туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 миллиона человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число путешественников, посетивших Тверскую область, выросло в два раза. Росту показателей в сфере туризма способствовало, в том числе, развитие туристических маршрутов, создание новых объектов показа, повышение квалификации специалистов туриндустрии.