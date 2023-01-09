Сеул, 9 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Среди пятерых граждан России, бежавших от мобилизации, оказался бывший футболист нальчикского «Спартака» Джашар Хубиев. Он также застрял в аэропорту южнокорейского города Инчхон, сообщает The Korea Times.

Siqbal Международный аэропорт Инчхон. Сеул

Российские граждане получили отказ южнокорейского министерства юстиции на просьбу о предоставлении политического убежища. Футболист Джашар Хубиев вынужден проживать в транзитной зоне аэропорта.

Как сообщает The Korea Times, в подобной ситуации также оказались 30-летний уроженец Красноярска, 23-летний студент Бурятского университета и ещё двое российских граждан.

Как ранее передавало ИА REGNUM, пятеро российских граждан подали жалобу в административный суд Инчхона на минюст Южной Кореи, призывая отменить решение об отказе им в статусе беженцев. В министерстве юстиции страны объяснили, что уклонение от призыва в армию не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.