Тайбэй, 9 января, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Сотрудники тайваньской судоходной компании Evergreen Marine по итогам года, который оказался для компании сверхуспешным, получили крупные премии. Об этом сообщает Bloomberg.

Solomon203 Штаб-квартира Evergreen Marine Тайбэй, Тайвань

Отмечается, в некоторых случаях размер годовой премии достиг 50 месячных зарплат. Так, ряд сотрудников в конце декабря получил бонус в размере $65 тыс. При этом издание уточняет, что такие крупные выплаты получили те, кто заключил контракты с главным офисом Evergreen на Тайване.

А вот сотрудники шанхайского подразделения компании остались крайне недовольны своей годовой премией и жаловались на несправедливое отношение руководства. Как пишет новостной портал Caixin, они получили бонус в размере пяти–восьми месячных окладов.

В заявлении Evergreen Marine сообщается, что бонусы по итогам года всегда основывались на результатах деятельности компании за год и индивидуальной работе сотрудников. «Щедрость Evergreen Marine является результатом беспрецедентного в отрасли судоходного бума за последние два года», пишет издание. Ожидается, что выручка компании в 2022 году вырастет до рекордных 20,7 миллиарда долларов, что втрое превысит показатель 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, судно, которое находилось в лизинге у Evergreen Marine Corp., базирующейся на Тайване, село на мель в Суэцком канале 23 марта и блокировало мировое судоходство до тех пор, пока 29 марта не было спущено на воду с помощью более чем десяти буксиров. Судоходство в Суэцком канале вернулось к нормальному режиму 3 апреля.

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