Мурманск, 9 января, 2023, 16:18 — ИА Регнум. У железнодорожного вокзала в центре Мурманска в результате падения новогодней ёлки два человека получили травмы. Об этом в понедельник, 9 января, со ссылкой на МВД России по Северо-западному округу сообщило РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елка

«Два человека травмированы из-за падения ёлки, проводится проверка», — говорится в сообщении. Отмечается, что причиной падения ёлки стал сильный ветер, скорость которого достигала 22 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в Санкт-Петербурге в результате пожаров и возгораний погибли семь человек, 16 получили различные ранения.