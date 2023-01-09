Москва, 9 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Проследить, чтобы медицинские работники в регионах получали в новом году зарплаты с учётом индексаций, поручила региональным властям российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Медик

На совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 9 января Голикова отметила, что в новом году уровень оплаты труда медработников «не может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году», учитывая индексацию и специальные социальные выплаты.

«Прошу регионы внимательным образом за этим следить», — сказала Голикова. Чиновник добавила, что в новом году первые социальные выплаты медработникам первичного звена направят в феврале.