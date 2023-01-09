Севастополь, 9 января, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев покидает занимаемый им пост и перейдёт на должность первого вице-губернатора Запорожской области. Об этом 9 января сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании, его слова приводит в своём телеграм-канале Толмачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь. Крым

«У нас произойдут определенные изменения. Сергей Толмачев покидает свою должность и отправляется в Запорожскую область в качестве первого вице-губернатора», — сказал губернатор Севастополя.

Также он поблагодарил Толмачева за работу на занимаемом им до сегодняшнего дня посту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков отметил активизацию украинских спецслужб в новогодние праздники для дезинформации по тематике региона.