В Ненецком автономном округе упал Ан-2, есть погибшие
Самолет Ан-2 с пассажирами упал в Ненецком автономном округе
Нарьян-Мар, 9 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе 9 января произошло ЧП с легкомоторным самолетом. Есть погибшие. Об этом сообщили экстренные службы. По предварительным данным, авиапроисшествие произошло из-за обледенения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Фрагмент самолёта после авиакатастрофы
Известно, что в упавшем Ан-2 находились десять пассажиров. Предварительно известно о двоих погибших. В настоящее время оказывается помощь пострадавшим и ведется установление причин аварии.
В МЧС уточнили, что самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Бортом управляли два члена экипажа.