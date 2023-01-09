Нарьян-Мар, 9 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе 9 января произошло ЧП с легкомоторным самолетом. Есть погибшие. Об этом сообщили экстренные службы. По предварительным данным, авиапроисшествие произошло из-за обледенения.

Иван Шилов ИА REGNUM Фрагмент самолёта после авиакатастрофы

Известно, что в упавшем Ан-2 находились десять пассажиров. Предварительно известно о двоих погибших. В настоящее время оказывается помощь пострадавшим и ведется установление причин аварии.

В МЧС уточнили, что самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Бортом управляли два члена экипажа.