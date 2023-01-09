Москва, 9 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Правительство России продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом 9 января в ходе оперативного совещания сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

Глава российского правительства добавил, что эта программа предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи.

«Увеличиваем число доступных людям видов услуг, расширяем возможности медицинской реабилитации. Теперь она будет проводиться и на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медицинских изделий», ― пояснил Мишустин.

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Как рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, финансирование программы в рамках ОМС увеличено в 2023 году на 295 млрд рублей, включая увеличение фонда оплаты труда не менее чем на 8,5%. Кроме того, по её словам, почти на 8 млрд рублей возрастут расходы на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, что позволит осуществить высокотехнологичные вмешательства в 1,3 млн случаев.

Среди внесённых изменений, добавила Голикова, то, что впервые с этого года будут отдельно выделены объёмы медицинской помощи по диспансерному наблюдению за гражданами с хроническими заболеваниями. Также для граждан, проживающих на отдалённых территориях и в сельской местности, в программе установлены положения по порядку оказания первичной медико-санитарной помощи медицинскими бригадами.

Также в программу включены новые направления, среди которых ― профилактика и лечение пациентов с гепатитом C, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022–2024 годы премьер-министр Михаил Мишустин утвердил своим постановлением 29 декабря 2022 года.