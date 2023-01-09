Станислав Тарасов, , 16:43 — REGNUM Турецкий частный социологический центр Gezici опубликовал итоги опроса об отношении граждан к России. В опросе приняли участие 2464 человека из 24 турецких провинций. Gezici, пожалуй, впервые в истории страны, обозначил объект исследования в парадигме отношений Турция — США — Россия. Раньше этот центр выполнял, как правило, правительственные заказы по выбранной специальной тематике, но в парадигме отношений Турции с США, НАТО и ЕС на фоне понимания национальных проблем в региональной и международной системе безопасности. Вот почему полученные на сей раз результаты опросов воспринимаются, а точнее, подаются «сенсационно». Оказывается, 90% населения Турции считают США врагом, 62% назвали Россию «дружественной Турции страной».

Виктор Говорков. Фразы и... базы. 1952

Полученные результаты, отметил президент центра Gezici Мурат Гезичи, свидетельствуют, что Турция «больше отдаляется от Запада и больше доверяет России». То, что Турция стала быстро отдаляться от Запада в целом и США в частности турецкие социологи стали фиксировать после провалившегося государственного переворота в стране 15 июля 2016 года. Уже тогда согласно исследованию 2018 года, проведенному компанией Optimar, которое проводит опросы по Ближнему Востоку и внешней политике, 71,9% респондентов (1508 человек в 26 провинциях) продемонстрировали антиамериканские настроения, 22,7% заявили, что настроены «частично против США», и только 5,4% сообщили, что не против американцев. При этом, выражая свое отношение к фактору сближения Турции и России, 62,1% назвали это позитивным событием. Как видим, если сравнивать эти показатели по отношению к России с данными Gezici, изменения в политических настроениях турецкого общества произошли в сторону роста антиамериканских настроений.

Только вот в чем проблема. Мало кому известно, что Турция традиционно считается одной из самых антиамерикански настроенных стран на Ближнем Востоке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводил свои две последние предвыборные компании исключительно на антиамериканских лозунгах. Такая маятниковая динамика турецких настроений, балансирующих между сотрудничеством и конфронтацией, типична. Но Анкара раньше исходила из того, что Вашингтон никогда не бросит Турцию, учитывая ее конкретную роль в обслуживании западных интересов на Ближнем Востоке. В то же время Анкара рассчитывала использовать ресурс союзничества с Западом для решения собственных амбициозных геополитических проектов. Поэтому культивируемый сверху антиамериканизм являлся для Турции своеобразными предметом политического торга, не меняя сущности турецко-американских отношений. И только в последние годы, почувствовав ослабление влияния США в регионе, Анкара стала четче обозначать свои амбиции в регионе, которые стали не совпадать с американскими.

Появился фактор Москвы и возможность для более широкого политического маневрирования. Поэтому в Турции стал заметно меняться образ России, начали устраняться негативные исторические наслоения, переписываются школьные учебники. Проведенный относительно недавно опрос турецких экспертов на тему современного общественного мнения в Турции о России показал, что на смену примитивным символам для турок, которые бытовали раньше, типа «матрешка — балалайка — водка — красное знамя — автомат Калашникова», пришли турецкие представления о славе и гордости России, в значительной мере совпадающие с представлениями, бытующими в российском обществе. Конечно, немалую роль в этом познавательном процессе сыграл туризм, бурное развитие многопрофильного турецко-российского сотрудничества и личные доверительные отношения между лидерами двух стран. Не случайно Анкара в условиях развития украинского кризиса не примкнула к антироссийским санкциям, выступает с различными мирными инициативами в отношениях Москвы и Киева, делает позитивные заявления.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Так, Эрдоган сообщил, что намеревается в очередной раз связаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудить с ним региональные и международные проблемы. Помимо этого, Эрдоган во время поездки в Анталью заявил, что «выгоду от войны на Украине получают только торговцы оружием», а «мы прилагаем усилия, чтобы идти по этому пути мира». Если с таких позиций оценивать опубликованные центром Gezici социологические данные, предпринятый экспертами центра своеобразный мозговой штурм, то не вызывает сомнений факт меняющихся политических настроений в турецком обществе. Оно приведено в движение, возможно, перед принятием Анкарой каких-то важных геополитических решений, затрагивающих её интересы во взаимоотношениях с США и Россией, но в условиях существующей геополитической конъюнктуры. Теперь остается только дождаться, во что всё это выльется.