Пекин, 9 января, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Чехии Милошем Земаном 9 января заявил, что Китай в ближайшее время планирует предпринять новые меры для продвижения сотрудничества со странами Восточной и Центральной Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Китай будет принимать еще больше практических действий, чтобы продвинуть сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы. Китай стабилен в своей европейской политике», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Также председатель КНР выразил надежду, что Чехия будет способствовать продвижению сотрудничества Китая с европейскими странами, а также содействовать развитию отношений между КНР и Евросоюзом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в ближайшее время совершит рабочие визиты по странам Африки.