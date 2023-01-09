Каменское, Украина, 9 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В городе Каменское в захваченной режимом Киева Днепропетровской области Украины из-за нехватки финансирования отложен снос памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Об этом 9 января рассказал первый заместитель мэра города Александр Чернышев, его слова приводит издание «Страна. ua».

Ed1984 Мемориальная доска на Днепровском университете в Каменском

«Выполнение работ по демонтажу бюста Леонида Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий», — сказал он.

Также Чернышев уточнил, что вопрос о демонтаже памятника Брежневу городские власти намерены рассмотреть сразу после прекращения действия военного положения.

При этом указывается, что памятник генсеку ЦК КПСС является прижизненным, установленным в 1976 году, и он считается в Каменском городской достопримечательностью, из-за которой он не был снесён в ходе так называемой кампании «по декоммунизации» на захваченной Киевом части Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января мэр Днепропетровска Борис Филатов анонсировал демонтаж монумента в память о советском генерале Василии Маргелове, создателе советских Воздушно-десантных войск.