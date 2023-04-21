Пекин, 9 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Китай выразил готовность продвигать двусторонние отношения с Москвой. Об этом 9 января в ходе беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил новый глава МИД КНР Цинь Ган.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По словам главы МИД Китая, российско-китайские отношения основаны на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненацеленности против третьих сторон.

«Мы хотим вместе с Россией осуществлять консенсусы, достигнутые лидерами двух стран, постоянно продвигать российско-китайские отношения», — заявил Цинь Ган в беседе с Сергеем Лавровым, добавив, что лично намерен поддерживать тесные контакты с главой МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины.