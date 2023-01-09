Сумы, Украина, 9 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Аварийные отключения электроэнергии наблюдаются 9 января на территории Сумской области, сообщает «Сумыоблэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Включи свет в последний раз

Режим аварийных отключений в Сумской области вводится дополнительно к графикам почасовых отключений. Отключения вызваны перегрузкой системы: лимит потребления оказался на сегодняшний день превышен.

Напомним, из-за снижения температуры воздуха потребление электроэнергии увеличилось. При этом на Украине действует график ежедневных отключений электроэнергии в связи с неисправностью ряда энергетических объектов.