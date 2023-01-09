Москва, 9 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В 2022 году в России было заблокировано или удалено более 3,1 тыс. сайтов, которые предлагали продать различные документы. Требование о закрытии сайтов-нарушителей, продающих фальшивки, выдвинула Генеральная прокуратура России. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«Генеральной прокуратурой РФ по результатам рассмотрения обращений, заявлений, уведомлений, а также после обнаружения органами прокуратуры подобной информации в Роскомнадзор направлено 153 требования о принятии мер к её удалению и (или) по ограничению доступа к более чем 3,1 тысячи ресурсов», — сообщается в материале прокуратуры по итогам 2022 года.

Уточняется, что среди подделок, которые обещали продавцы, были липовые дипломы об образовании, свидетельства разного рода, в том числе о получении квалификации охранников, медсправки, трудовые книжки и другие документы.

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