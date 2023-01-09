Лиссабон, 9 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. 49-летний испанский бывший наставник сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес занял пост главного тренера команды Португалии. Об этом 9 января сообщается на официальном сайте национальной сборной.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Роберто Мартинес

Ранее итальянский журналист и инсайдер Никло Скира сообщал, что контракт Роберто Мартинес с португальской федерацией футбола будет рассчитан на три года до конца сезона 2025/26.

Роберто Мартинес возглавлял сборную Бельгии в период с 2016 по 2022 год. На последнем мундиале в Катаре подопечные испанского тренера не смогли выйти из группы Марокко, Хорватией и Канадой.

Ранее сообщалось, что главным тренером российского футбольного клуба «Краснодар» назначен 45-летний сербский специалист Владимир Ивич.