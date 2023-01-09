Штат Калифорния, США, 9 января, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за шторма, обрушившегося на штат 8 января, сообщает сайт Белого дома.

Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия шторма в Калифорнии

По сообщению Белого дома, американский президент распорядился о мерах поддержки в дополнение к мерам штата в связи с чрезвычайными условиями из-за сильных штормов, наводнений и оползней.

В сообщении Белого дома говорится, что Джо Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить помощь жителям.

Напомним, обрушившийся на штат Калифорния шторм оставил без света 8 января более 500 тысяч потребителей, а 9 января без электричества остаются 115 тысяч потребителей.