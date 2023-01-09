* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 9 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не явился в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, где 9 января должно было пройти судебное заседание по иску прокуратуры об административном правонарушении со стороны исполнителя.

Скриншот YouTube Рэпер Оксимирон (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Напомним, поводом для иска стали публичные призывы к сепаратизму, которые, по данным экспертов и прокуратуры, содержатся в клипе на песню «Ойда», размещенном в одной из социальных сетей на верифицированной странице исполнителя в свободном доступе, а также на других сервисах в Сети.

«Истец указал в качестве ответчиков представителей из сервисов «ВКонтакте», «Звука» и «Яндекса», на которых была опубликована спорная песня. Никто из них тоже не пришёл», — сообщает телеканал «78».

Представители сервисов прислали в суд свои возражения, утверждая, что они не могут быть надлежащими ответчиками по делу. В связи с этим прокуратура попросила перенести заседание на 7 февраля, чтобы уточнить информацию о круге лиц, участвующих в деле.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно экспертному заключению СПбГУ, автор композиции «Ойда» заявляет о необходимости «пересборки дома» (страны), в результате чего часть территории РФ будет отделена, звучит позитивная оценка этого со стороны автора. Также выявлены призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ. Песней формируется позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга. В случае установления вины рэперу грозит штраф до 100 тыс. рублей.