Угледар, ДНР, 9 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Видеозапись прикрытия наступающей на угледарском направлении российской пехоты расчётами зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 9 января Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРПК «Панцирь-С1»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёты ЗРПК «Панцирь» готовятся к боевой работе, получают координаты целей, засекают их самостоятельно и производят пуски по ним, и в том числе из ЗРПК «Панцирь»

«Российские военнослужащие ежедневно уничтожают более 20 целей. В основном это беспилотные летательные аппараты «натовского» образца и ракеты от РСЗО HIMARS американского производства», — говорится в сообщении.

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Также указывается, что ЗРПК «Панцирь» может одновременно вести сопровождение сразу нескольких целей различного типа и на разных высотах, а ПЗРК «Игла», как правило, обеспечиваются наблюдательные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о скором освобождении населённых пунктов Соледар и Артёмовск Донецкой Народной Республики.