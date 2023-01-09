Минобороны показало кадры прикрытия пехоты на угледарском направлении
Минобороны показало кадры прикрытия пехоты ЗРПК «Панцирь» и ПЗРК «Игла» на угледарском направлении
Угледар, ДНР, 9 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Видеозапись прикрытия наступающей на угледарском направлении российской пехоты расчётами зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 9 января Минобороны России.
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёты ЗРПК «Панцирь» готовятся к боевой работе, получают координаты целей, засекают их самостоятельно и производят пуски по ним, и в том числе из ЗРПК «Панцирь»
«Российские военнослужащие ежедневно уничтожают более 20 целей. В основном это беспилотные летательные аппараты «натовского» образца и ракеты от РСЗО HIMARS американского производства», — говорится в сообщении.
Также указывается, что ЗРПК «Панцирь» может одновременно вести сопровождение сразу нескольких целей различного типа и на разных высотах, а ПЗРК «Игла», как правило, обеспечиваются наблюдательные пункты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о скором освобождении населённых пунктов Соледар и Артёмовск Донецкой Народной Республики.