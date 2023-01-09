Киев, 9 января, 2023, 15:48 — ИА Регнум. За разжигание религиозной розни на Украине к штрафу в размере 8,5 тыс. гривен ($230) приговорён ректор Почаевской семинарии канонической УПЦ архиепископ Шумский Иова, сообщает 9 января Zaxid.net.

Столичный Благовестник Архиепископ Шумский

Украинский суд пришёл к выводу, что архиепископ Шумский Иов виновен в разжигании религиозной розни. Отмечается, что священник пошёл на сотрудничество со следствием и признал свою вину.

Ранее такое обвинение выдвинула в отношении Иова СБУ, вменяя ему то, что он якобы нарушал равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.

Для этого, как утверждалось, он использовал анонимный профиль в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где он «распространял пророссийские нарративы и унижал честь и достоинство украинцев».