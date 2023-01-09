Минск, 9 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс в эфире радио LRT 9 января сообщил, что происходили случаи отказа гражданам Белоруссии во въезде в прибалтийскую республику после заполнения специального вопросника по теме отношения к происходящим на Украине событиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Для более действенного контроля в отношении претендующих на въезд в Литву граждан Белоруссии больше внимания уделяется оценке политических взглядов таких лиц», — заявил Абрамавичюс.

Также замминистра ведомства добавил, что при въезде обязательным было заполнение специальной анкеты, в которой в том числе есть вопросы об отношении к происходящему на Украине, а также отметил, что были случаи отказа во въезде после оценки результатов анкетирования.

Ранее сообщалось, что пограничники не пропустили в Литву свыше 50 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть в прибалтийскую республику с территории Белоруссии.