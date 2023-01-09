Самара, 9 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. В Самарской области 9 января состоялись похороны погибших в Макеевке военнослужащих — уроженцев региона. Один из погибших — подполковник Алексей Бачурин, другой — рядовой Юрий Симонов. Церемония прощания состоялась в Самаре и селе Приволжье. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорбь

«Сегодня простились с героями — подполковником Алексеем Бачуриным в Самаре и рядовым Юрием Симоновым в селе Приволжье. Мои соболезнования родным и близким, сил пережить это горе. Один на один с бедой семьи не оставим и окажем всю необходимую помощь. Вечная память землякам!» — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 1 января в результате удара ВСУ, нанесенного по месту расположения российских подразделений в Макеевке, погибли 89 военнослужащих ВС РФ. Среди них был командир полка подполковник Алексей Бачурин. По данным главы Самарской области, в ходе обстрела киевскими нацистами погибли и ранены военнослужащие из Самарской области.

Днем ранее в Самарской области простились с погибшими при ударе ВСУ 1 января в Макеевке Алексеем Горюновым, Сергеем Безалтычным, Владиславом Иноземцевым, Георгием Ложкиным и другими военнослужащими.