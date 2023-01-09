Вологда, 9 января, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Жители нескольких населенных пунктов в Вологодской области остались без света при температуре воздуха на улице до минус 42 градусов. Об этом 9 января сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин на своей странице во «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По словам Александра Кузьмина, деревни Полутово, Синюга, Есиплево, Скорняково, а также частично село Васильевское остались без электроснабжения. Причиной стала авария на электролинии в Красавинском поселении.

По информации Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», аварийная служба ликвидирует локальные отключения в малонаселенных деревнях, вызванные аномальными морозами. Отмечается при этом, что социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября наблюдалось массовое отключение электроэнергии в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, связанное с неблагоприятными погодными явлениями.

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