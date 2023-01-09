Москва, 9 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России с начала спецоперации по денацификации Украины сбили 200 вертолётов ВСУ. Об этом 9 января сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Ми-8 ВСУ

Он также сообщил, что с 24 февраля 2022 года были сбиты 367 самолётов и 2856 беспилотников противника, а также российские подразделения уничтожили 400 зенитных ракетных комплексов, 7460 танков и бронемашин, 972 системы залпового огня, 3793 артиллерийских орудия и миномета, 7978 единиц спецтехники.

Кроме того, Конашенков сообщил об уничтожении за последние сутки самолётов Су-25 и МиГ-29 и вертолёта Ми-8 киевского режима.