Липецк, 9 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. В результате аварии на теплосети в Липецке порядка 4 тысяч человек остались без отопления. Об этом 9 января рассказала диспетчер Липецкого филиала ПАО «Квадра».

Иван Шилов ИА REGNUM Холод в квартире

«Из-за аварии около 4 тыс. человек остались без отопления», — приводит её слова ТАСС. При этом в данный момент температура воздуха в Липецке составляет –15 °C.

Также указывается, что, по информации Липецкого филиала ПАО «Квадра», ранее в городе произошла авария на теплоносителе на улице Зои Космодемьянской, в результате чего свыше 30 многоквартирных домов и два детсада остались без тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что без отопления остались 26 многоквартирных домов в городе Медногорске (Оренбургская область).