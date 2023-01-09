Москва, 9 января, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Российский артист Филипп Киркоров публично отреагировал на решение Зеленского внести его в санкционный список, обнародовав 9 января на своей странице в соцсети видеоклип на свою песню «Просто подари», где в одном из эпизодов он даёт подзатыльник Владимиру Зеленскому. Видео уже называли «пророческим».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему прислали из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников… А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя», — написал артист.

В 2009 году, будучи артистом, Владимир Зеленский снялся в клипе на песню «Просто подари». В нем приняли участие актеры из российского фильма «Любовь в большом городе» режиссера Марюса Вайсберга. Также в клипе появляются Светлана Ходченкова, Анастасия Задорожная и Алексей Чадов. На видео запечатлён момент, когда Зеленский сидит за столом вместе с Ходченковой. После слов «вызову весь мир на войну» украинский комик получает подзатыльник от Киркорова.

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили». Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал», — цитирует Киркорова «Комсомольская правда».

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Напомним, Киркоров продолжает публично выступать в России несмотря на свои высказывания (ранее он прикрывал своего коллегу по сцене Максима Галкина, который открыто критикует СВО из Израиля). Кроме того, Киркоров говорил про свою эмиграцию из России. Но летом 2022 года он неожиданно для многих приехал в Крым и выступил перед ранеными бойцами — участниками специальной военной операции.

«Киркоров заявил, что будет рад видеть всех крымчан, но особенно он ждет раненых бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Он также отметил, что сейчас россиянам «как никогда важно сплотиться», — информирует в своем телеграм-канале журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, вероятно так артисты и должны попадать в «белый список»: можно считать, что Киркоров очистился от своего видео про Галкина.

В конце 2022 года Киркоров вновь оказался в центре скандала: в одной из его компаний налоговая служба приостановила операции по счетам, а тем временем в США некая группа активистов создала петицию к американским властям с просьбой запретить артисту въезд в страну, где у него, по заявлениям источников, есть вилла. Авторы заявили, что Киркоров имеет недвижимость и другие активы в США, а также он «имеет водительские права штата Флорида, которые дают ему различные привилегии». Адресатами обращения, которое подписали сотни человек, выступают американские минфин, минобороны, Государственный департамент, министерство внутренней безопасности и минюст.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров

В Эстонии группа активистов потребовала запретить концерт Киркорова в столице страны. Персоной нон грата он является и для Литвы, которая ещё в январе 2022 года запретила певцу въезд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в новый перечень фамилий российских деятелей культуры и общественников попал певец Филипп Киркоров. Санкции направлены «против лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста». Помимо Филиппа Киркорова в список попали Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселёв, Никита Михалков, Александр Дугин, Анатолий Тимощук, Анна Нетребко, Евгений Петросян, Лариса Долина, Михаил Галустян и еще ряд граждан.

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