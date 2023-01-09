Москва, 9 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. 22 — летний молодой человек был найден с огнестрельным ранением в голову на территории элитного поселка в Барвихе.

Эдвард Мунк. Убийца на дороге. 1919

Инцидент произошел еще в конце декабря, но стало известно о нем только сегодня. По информации источника ИА REGNUM, 23 декабря соседи услышали выстрел в одном из домов и вызвали на место полицию. Приехавший наряд обнаружил в коттедже тело 22 — летнего молодого человека с огнестрельным ранением в голову.

«Как позже удалось выяснить, несколько дней назад у парня был день рождения. После которого он долгое время ходил подавленным и странно себя вел», — рассказал источник.

После произошедшего мать молодого человека обратилась с заявлением в полицию. На данный момент полиция проводит проверку.

По информации источника, отец погибшего — известный бизнесмен на Украине, который в 90 — х руководил крупной группировкой и даже был судим за то, что занимал высшее положение в преступной иерархии.