Бразилиа, 9 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. В Бразилии после вспыхнувших протестов в течение 24 часов хотят демонтировать все лагеря сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, сообщает газета 20 minutos.

Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press Беспорядки в Бразилии

Судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораеш постановил в течение 24 часов демонтировать все лагеря сторонников экс-президента после того, как сотни человек, поддерживающих Жаира Болсонару, взяли штурмом здание конгресса и Верховного суда, а также президентский дворец.

Сообщается, что лагерь был развернут несколько недель назад. В выходные со всей страны к лагерю прибыли более 100 автобусов с четырьмя тысячами человек.

Как передавало ИА REGNUM, в результате массовых протестов в Бразилии пострадали по меньшей мере 46 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии, а двум потребовалась экстренная медицинская помощь.

Действия представителей бразильской оппозиции, которые 8 января устроили погромы в зданиях органов государственной власти, раскритиковала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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