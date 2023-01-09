Москва, 9 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Лётчики истребительной авиации Воздушно-космических войск (ВКС) России за последние сутки сбили принадлежащие ВСУ самолёты Су-25 и МиГ-29, а также вертолёт Ми-8. Об этом 9 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Он отметил, что самолёты противника были уничтожены возле населённых пунктов Ровное и Гродовка, расположенных в Донецкой Народной Республике. Вертолёт был сбит возле Веролюбовки, также находящейся в ДНР, добавил он.

Напомним, утром 9 января в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу.