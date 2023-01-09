Москва, 9 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооружённые силы России за последние сутки уничтожили две диверсионно-разведывательные группы киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

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«Севернее населённых пунктов Павловка и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Ранее по теме: Армия России пресекла действия диверсионных групп ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 8 января, российские военные пресекли действия диверсионно-разведывательных групп на южнодонецком направлении. Здесь было уничтожено более 40 боевиков ВСУ.