Берлин, 9 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Федеративная Республика Германия на данный момент не намерена отправлять Украине немецкие основные боевые танки Leopard 2. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

U.S. Army Europe Leopard II

«Федеральное правительство в настоящее время не стремится к тому, чтобы со своей стороны отправлять Украине Leopard 2», — сказал представитель.

Также Хебештрайт добавил, что Германия следит за тем, чтобы Североатлантический альянс НАТО не вступил в прямую конфронтацию с одной из сторон конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Svenska Dagbladet не исключил возможности поставок танков Abrams и Leopard киевскому режиму.