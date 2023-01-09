Москва, 9 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Сообщениям в телеграм-каналах о якобы новой волне частичной мобилизации в РФ не стоит придавать большого значения. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Всё на этот счёт было много раз сказано, в тех же телеграм-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом телеграм-каналам», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о распространившихся в телеграм-каналах сообщениях о якобы возобновлении частичной мобилизации в стране.

При этом он напомнил, что первоисточником информации о мобилизационных мероприятиях является официальная российская власть во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил, что в России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации как минимум в ближайшие полгода.