Москва, 9 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в ходе последних суток уничтожили три склада вооружений ВСУ на временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики и в Харьковской области, а также нанесли удары по боевой авиации, ракетным и артиллерийским подразделениям киевского режима. Об этом 9 января сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах», — сообщил Конашенков о достижениях российских военнослужащих за последние сутки.

Он добавил, что российские истребители сбили в течение последних суток самолёты Су-25 и МиГ-29 и вертолёт Ми-8 противника.