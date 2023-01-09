Москва, 9 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 60 украинских боевиков на краснолиманском направлении. Об этом 9 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Василий Верещагин. Апофеоз войны (фрагмент). 1871

«На краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области», — заявил Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны России, также уничтожено три боевые бронированные машины и три пикапа на краснолиманском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за последние сутки российскими средствами ПВО были уничтожены восемь украинских БПЛА и 10 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО).