Москва, 9 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Две американские радиолокационные станции (РЛС) киевских боевиков уничтожили в ходе контрбатарейной борьбы в Донецкой Народной Республике российские военные. Об этом 9 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказал он.

Кроме этого, Конашенков добавил, что также в районе населённого пункта Ивановка Луганской Народной Республики ВС России на огневой позиции была уничтожена гаубица М777 калибра 155 ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши и гаубица Д-30 были уничтожены российскими военными в ДНР и Запорожской области.