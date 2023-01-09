Луганск, 9 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Киевских боевиков «вышибают» с позиций под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 января сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Читайте также: Пригожин сообщил об ожесточённых боях за городскую администрацию в Соледаре

«ВСУ оказывают жёсткое сопротивление и отступают только там, где их с боями штурмуют подразделения ЧВК «Вагнер», ― пояснил в беседе с РИА Новости полковник.

Именно штурмуют и вышибают, «по-другому сегодня это не назвать», отметил Киселёв.

Представитель полиции также опроверг появившиеся в прессе сообщения о якобы отступлении противника.

«Недавнее якобы мое заявление про отступление ВСУ под Соледаром ― это домысел журналистов», ― подчеркнул полковник.

Ранее по теме: НМ ЛНР: Киев обманывает своих солдат в Соледаре, обещая скорое подкрепление

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в рамках освобождения Соледара Донецкой Народной Республики от подразделений ВСУ начались ожесточённые бои за здание городской администрации, находящейся в центре города. При этом он категорически опровергает заявления, что в операции по освобождению города участвуют какие-либо другие подразделения, кроме данной ЧВК.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, в Соледаре наблюдается массовое отступление боевиков ВСУ из городской застройки.