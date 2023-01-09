Харьков, Украина, 9 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Более 50 боевиков ВСУ уничтожены в ходе спецоперации на купянском направлении, сообщил 9 января журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Отметив, что на купянском направлении украинским боевикам было нанесено поражение в Харьковской области в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка и Берестовое и в Новосёловском (ЛНР), Конашенков также сообщил об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Группа эта была уничтожена в Харьковской области в районе населённого пункта Двуречная, уточнил Конашенков, добавив: «Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля».