Донецк, 9 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. За последние сутки российскими средствами ПВО были уничтожены восемь украинских БПЛА и 10 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проинформировал на брифинге 9 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава Луганской Народной Республики и Великий Выселок Харьковской области», — сообщил Конашенков в ходе брифинг.

Также официальный представитель Минобороны добавил, что в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожское области были перехвачены 10 снарядов РСЗО M142 HIMARS и 9K57 «Ураган».

Ранее Конашенков в ходе брифинга сообщал о ликвидации свыше 40 киевских боевиков на южнодонецком направлении.