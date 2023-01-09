Москва, 9 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В России могут создать новый финансовый инструмент для накопления денежных средств населения. Таким механизмом могут стать бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ). Этот инструмент поможет гражданам инвестировать денежные средства в долгосрочной перспективе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Об обсуждении выпуска бескупонных ОФЗ рассказали РБК источники, знакомые с проектом документа, который может войти в стратегию развития финансового рынка до 2030 года, утвержденную в конце прошлого года.

«Банк России и правительство Российской Федерации проработают возможность выпуска долгосрочных облигаций федерального займа без промежуточных купонных выплат для формирования долгосрочных накоплений граждан», — говорится в документе, одобренном правительством РФ.

По словам главы комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова (депутат от партии «Справедливая Россия — За правду»), который подтвердил информацию о планах по введению нового механизма долгосрочного инвестирования для населения, ОФЗ станут одним из элементов большой работы, которая ведется для того, чтобы «вовлечь в инвестирование наших граждан». Инвестированию по этому типу могут подлежать в том числе и пенсионные накопления.

Как отметил Аксаков, «конкретные детали по срокам погашения и размеру дисконта» станут известны в январе 2023 года.