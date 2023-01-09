Москва, 9 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. За беспорядками в Бразилии, где протестующие пытались свергнуть законно избранного президента, стоят США, противостоять вмешательству Вашингтона только экономическими мерами сложно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Формально в Вашингтоне осудили беспорядки и заявили, что находятся на стороне действующего президента. Точно так же высказался и лидер бразильской оппозиции, экс-президент Болсонару, который по удивительному стечению обстоятельств сейчас находится в США. Ни то ни другое не должно вводить в заблуждение: призывы США к соблюдению демократических норм — это не более чем увещевания волка в овечьей шкуре», — заявил Миронов.

Все это, по его мнению, доказывает необходимость создания новой системы международной безопасности, которую должны разработать независимые от Запада страны БРИКС и ШОС.

США долгие годы рассматривают страны Латинской Америки как зону исключительно своих интересов, а потому активно вмешивались в их дела, не гнушаясь госпереворотами. Последняя такая попытка была в Венесуэле в 2019 году, когда США пытались привести к власти Хуана Гуайдо. Тогда в Бразилии президентом был как раз Болсонару, который поддержал американского ставленника в соседней стране, напомнил Миронов.

«Происходящие сегодня события убедительно показывают, к чему могут приводить игры в демократию с Соединенными Штатами и раскол в обществе. Противостоять этому только лишь экономическими мерами сложно — нужно развивать сотрудничество в сфере безопасности. Страны ШОС и ОДКБ уже пошли по такому пути. Думаю, этому же примеру должны последовать Бразилия и ЮАР — партнеры России, Индии и Китая по БРИКС», — заключил Миронов.

В результате массовых протестов в Бразилии пострадали по меньшей мере 46 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии, а двум потребовалась экстренная медицинская помощь.

В столице Бразилии проходили массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Полиция применила против протестующих шумовые гранаты и слезоточивый газ. Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим ЧС до конца месяца в связи с беспорядками. Странными и бессмысленными назвал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв беспорядки в Бразилии.