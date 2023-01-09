Москва, 9 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили артиллерийскую систему ВСУ М777 в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 9 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Sgt. Jose E. Guillen. USMC 155-мм гаубица M777

По сообщению Конашенкова, ВС России уничтожили на огневой позиции в районе населенного пункта Ивановка (ЛНР) систему М777 американского производства.

Как писало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота России, в том числе зенитчики, продвигаются к Угледару Донецкой Народной Республики в рамках спецоперации по денацификации Украины.

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