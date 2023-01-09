Москва, 9 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши и гаубица Д-30 уничтожены российскими военными в ДНР и Запорожской области. Об этом 9 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа САУ «Мста-С» в зоне проведения СВО

«В районах н. п. Звановка, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», … гаубица Д-30», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли несколько районов Донецка и Александровку.