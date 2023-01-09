Донецк, 9 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в результате наступательных действий на донецком направлении уничтожили более 80 военнослужащих личного состава ВСУ. Об этом 9 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения», — проинформировал Конашенков.

Отмечается, что за последние сутки в ходе проведения специальной военной операции на указанном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны России сообщали о продвижении подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота Военно-морского флота России к Угледару.