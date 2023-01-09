Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях на донецком направлении
Донецк, 9 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в результате наступательных действий на донецком направлении уничтожили более 80 военнослужащих личного состава ВСУ. Об этом 9 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков.
«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения», — проинформировал Конашенков.
Отмечается, что за последние сутки в ходе проведения специальной военной операции на указанном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих.
Ранее в Минобороны России сообщали о продвижении подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота Военно-морского флота России к Угледару.