Киев, 9 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Один из объектов критической инфраструктуры Украины повреждён 9 января, сообщает украинский телеграм-канал «Политика страны». Повреждение получил объект на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По словам главы подконтрольной Киеву областной военной администрации Херсонской области Ярослава Янушевича, также повреждена электрическая подстанция.

Отмечается, что на территории получившего повреждение объекта произошёл пожар.