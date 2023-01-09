Донецк, 9 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли несколько районов Донецка и Александровку. Об этом 9 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, указывается, что в 10:45 украинские нацисты выпустили три снаряда калибра 152 мм по Александровке, в 11:35 и 12:55 — три и пять снарядов калибров 155 мм по Петровскому району Донецка, а также в 13:10 и в 13:40 — шесть и четыре снаряда калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Донецкой Народной Республики погибли в результате действий преступного киевского режима с начала спецоперации 4409 мирных граждан, в том числе 132 ребёнка.