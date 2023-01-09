Санкт-Петербург, 9 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Петербуржец Антон Лебедев подал в суд на структуры корпорации Apple в связи с отключением в РФ в марте 2022 года услуги бесконтактных платежей Apple Pay. Однако Петроградский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону «яблочной» компании, решив, что отсутствие данной услуги не нарушает права российского гражданина.

(сс) Xavier Wendling Смартфон производства Apple

Как сообщили 9 января в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, обладатель восьми различных устройств под маркой Apple в своём иске попросил взыскать с ответчиков — ООО «Эппл Рус» и Apple Distribution International Limited — компенсацию за нарушение его прав в качестве потребителя в размере 200 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

Однако представители ответчика в суде настаивали на том, что временная недоступность услуги Apple Pay на территории России не является недостатком товара по смыслу Закона РФ «О защите прав потребителей».

Суд установил, что сервис Apple Pay является услугой, которая дополнительно оказывается пользователю, требует вовлечения третьих лиц и зависит от множества участников, правоотношения которых регулируются специальным законодательством. Эта услуга не предоставляется автоматически с приобретением товара известного бренда.

Кроме того, в своем иске Лебедев указал, что приобретал устройства Apple начиная с 2003 года, тогда как до 2016 года услуга Apple Pay в принципе была недоступна в России. В связи с этим суд Лебедеву отказал.